L’ergastolo ostativo è incostituzionale Un anno per cambiare

«Incompatibile con la Costituzione». L'ergastolo ostativo non rispetta gli articoli 3 e 27 della nostra Carta né l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Per la Consulta la questione è assodata. Ma, esattamente come nel caso dell'aiuto al suicidio (ottobre 2018) e del carcere per i giornalisti (giugno 2020), dopo tre settimane di riflessione e lunghe ore di camera di consiglio, i giudici della Corte costituzionale hanno preferito pungolare il Parlamento affinché intervenga sulla materia in modo approfondito ed … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

