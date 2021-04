Leonardo da Vinci | il genio nasceva oggi | i misteri irrisolti della sua vita

Leggi su viagginews

(Di giovedì 15 aprile 2021) Sono tante le cose didache non conosciamo e che probabilmente non sapremo mai. Quantici ha lasciato ildel Rinascimento.da, secondo i documenti in nostro possesso,il 15 aprile 1452 a, presso Firenze. Con la morte avvenuta il 2 maggio 1519 ad Amboise, in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com