Lega Serie A, Paolo Dal Pino sfiduciato da 7 club: chieste le dimissioni (Di giovedì 15 aprile 2021) Clamoroso scossone in Lega Serie A per il presidente Paolo Dal Pino: è stato sfiduciato il presidente, vertice massimo dell’organizzazione, da sette club di massima Serie. Una situazione incredibile che genererà disordini all’interno del calcio italiano. Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, sfiduciato da ben sette club di massima Serie. Le società insorte sarebbero Juventus, Inter, Napoli, Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona e Lazio. È Il Sole 24 Ore a riportare questa incredibile indiscrezione. Una bomba, quindi, sarebbe pronta a detonare nelle stanze dei bottoni più alte del calcio italiano. Il motivo di questa sfiducia dovrebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Clamoroso scossone inA per il presidenteDal: è statoil presidente, vertice massimo dell’organizzazione, da settedi massima. Una situazione incredibile che genererà disordini all’interno del calcio italiano.Dal, presidente dellaA,da ben settedi massima. Le società insorte sarebbero Juventus, Inter, Napoli, Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona e Lazio. È Il Sole 24 Ore a riportare questa incredibile indiscrezione. Una bomba, quindi, sarebbe pronta a detonare nelle stanze dei bottoni più alte del calcio italiano. Il motivo di questa sfiducia dovrebbe ...

