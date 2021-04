Leclerc, “Dobbiamo lavorare, ma senza fretta” (Di giovedì 15 aprile 2021) Formula 1, Charles Leclerc ai microfoni di Sky: “A Imola non sappiamo cosa aspettarci, nelle curve medio-veloci non siamo andati bene a Sakhir”. Intervistato da Carlo Vanzini per Sky, Charles Leclerc ha parlato del momento della Ferrari, delle sue sensazioni e della stagione appena iniziata. Leclerc, “La Ferrari non può lottare per il quinto o il sesto posto. Dobbiamo lavorare, ma senza fretta” “Sono sempre felice, faccio il lavoro più bello del mondo. Poi, certo, c’è tanto da lavorare per i nostri obiettivi. Ma comunque sì, sono felice”, ha dichiarato Charles Leclerc ai microfoni di Sky. Parlando della stagione in corso, il pilota della Ferrari ha evidenziato i passi in avanti rispetto al 2020. Passi in avanti che, come ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 aprile 2021) Formula 1, Charlesai microfoni di Sky: “A Imola non sappiamo cosa aspettarci, nelle curve medio-veloci non siamo andati bene a Sakhir”. Intervistato da Carlo Vanzini per Sky, Charlesha parlato del momento della Ferrari, delle sue sensazioni e della stagione appena iniziata., “La Ferrari non può lottare per il quinto o il sesto posto., ma” “Sono sempre felice, faccio il lavoro più bello del mondo. Poi, certo, c’è tanto daper i nostri obiettivi. Ma comunque sì, sono felice”, ha dichiarato Charlesai microfoni di Sky. Parlando della stagione in corso, il pilota della Ferrari ha evidenziato i passi in avanti rispetto al 2020. Passi in avanti che, come ...

