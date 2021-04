Le truppe italiane si ritireranno dall' Afghanistan entro pochi mesi

Advertising

rtl1025 : ?? 'La #Nato ha scelto di lasciare l'#Afghanistan. I ministeri degli Esteri, della Difesa e lo Stato Maggiore della… - ManfrediPotenti : RT @MediasetTgcom24: Di Maio: Nato lascia l'Afghanistan, road map per ritiro truppe italiane #luigidimaio -

Ultime Notizie dalla rete : truppe italiane

Read More In Evidenza Afghanistan: ritirodal 1° maggio, anche il contingente italiano 14 Aprile 2021 Il ritiro delledella Nato dall'Afghanistan, tra cui quelle, dovrebbe ...Read More In Evidenza Afghanistan: ritirodal 1° maggio, anche il contingente italiano 14 Aprile 2021 Il ritiro delledella Nato dall'Afghanistan, tra cui quelle, dovrebbe ...Entro l'11 settembre di quest'anno le truppe statunitensi saranno ritirate dall'Afghanistan. L'annuncio è del presidente degli Usa Joe Biden e la data individuata per l'esodo delle forze americane dal ...Svolta davvero epocale quella annunciata da Joe Biden sul ritiro delle truppe statunitensi dal teatro di guerra dell'Afghanistan. Dopo le anticipazioni del ministro degli Esteri italiano Luigi Di ...