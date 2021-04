Le sneakers di Kanye West all’asta per un milione di dollari

(Di giovedì 15 aprile 2021)è uno dei musicisti di maggior successo di tutti i tempi, ma il campo in cui ha probabilmente avuto ancora più successo è nel design della moda, in particolare nel design delle scarpe da ginnastica. In particolare, Yeezy, la collaborazione creativa di lunga data del rapper con Adidas, ha lasciato un segno indelebile

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sneakers Kanye

Un paio delle prime scarpe prototipo Yeezy diWest sono in vendita per un sbalorditivo prezzo ... La sua apparizione quella sera con le, che non erano ancora state rilasciate e sono state ...Fedez ha una vera e propria collezione die questa volta ha focalizzato le sue attenzioni ... Troviamo ancora le Bape Sta A Bathing ApeWest College Dropout da 10.474 euro, due paia di ...Potrebbero arrivare ad essere vendute per 1 milione di dollari le sneakers di Kanye West. Sapete queli sono le scarpe più costose al mondo?Sei un superfan di Kanye West? Allora potresti presto possedere un pezzo della collezione di sneakers della leggenda del rap. A patto, però, che tu abbia nel conto in banca una cifra a sei zeri.