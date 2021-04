Le slot machine e l’evoluzione del gioco d’azzardo negli ultimi cento anni (Di giovedì 15 aprile 2021) Scommettere, giocare, vincere, perdere, sono azioni che fanno parte della vita dell’uomo da sempre; il gioco d’azzardo esiste da tempi remoti, ma l’evoluzione tecnologica, il cambiamento degli strumenti di svago dovuti al passare del tempo hanno creato nuove forme di gioco d’azzardo più performanti, veloci e accattivanti. Oggi tutti i giochi di carte, i dadi e qualsiasi altro passatempo dedicato al gioco fanno parte di un passato relativamente recente. Sono sempre giochi molto popolari; ma che oramai effettivamente nella loro forma originale sono sorpassati; come dicevamo lo scorrere dei decenni ha cambiato il modo di giocare e anche l’aspetto legato al business del gioco cioè al guadagno, il tutto incentivato dai metodi computerizzati. Il gioco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 aprile 2021) Scommettere, giocare, vincere, perdere, sono azioni che fanno parte della vita dell’uomo da sempre; ilesiste da tempi remoti, matecnologica, il cambiamento degli strumenti di svago dovuti al passare del tempo hanno creato nuove forme dipiù performanti, veloci e accattivanti. Oggi tutti i giochi di carte, i dadi e qualsiasi altro passatempo dedicato alfanno parte di un passato relativamente recente. Sono sempre giochi molto popolari; ma che oramai effettivamente nella loro forma originale sono sorpassati; come dicevamo lo scorrere dei decenni ha cambiato il modo di giocare e anche l’aspetto legato al business delcioè al guadagno, il tutto incentivato dai metodi computerizzati. Il...

