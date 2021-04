Le riaperture somiglieranno a quelle della scorsa primavera (anche se è tutto diverso) (Di giovedì 15 aprile 2021) Si riapre, all’apparenza, più o meno come si era riaperto l’anno scorso. Con regole per i distanziamenti nei locali pubblici, limitazioni di orario, numeri contingentati per le presenze contemporanee in locali al chiuso. Sì, sembra tutto molto simile, eppure è una situazione completamente diversa. L’anno scorso si è potuto dare un po’ di opportunità al commercio, al turismo e a bar e ristoranti perché non era sopportabile la chiusura a oltranza. Ma non c’era nessuna indicazione affidabile, ancorché probabilistica, sulla fine della pandemia. Eravamo al buio, con la speranza dei vaccini ancora lontana e sottoposta a mille condizioni, mentre l’esperienza del passato ci diceva che i tempi minimi per avere un vaccino efficace non erano inferiori a sei anni. Eppure, e con qualche ragione eccedente alle controindicazioni mediche, si è deciso di riaprire, e di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 aprile 2021) Si riapre, all’apparenza, più o meno come si era riaperto l’anno scorso. Con regole per i distanziamenti nei locali pubblici, limitazioni di orario, numeri contingentati per le presenze contemporanee in locali al chiuso. Sì, sembramolto simile, eppure è una situazione completamente diversa. L’anno scorso si è potuto dare un po’ di opportunità al commercio, al turismo e a bar e ristoranti perché non era sopportabile la chiusura a oltranza. Ma non c’era nessuna indicazione affidabile, ancorché probabilistica, sulla finepandemia. Eravamo al buio, con la speranza dei vaccini ancora lontana e sottoposta a mille condizioni, mentre l’esperienza del passato ci diceva che i tempi minimi per avere un vaccino efficace non erano inferiori a sei anni. Eppure, e con qualche ragione eccedente alle controindicazioni mediche, si è deciso di riaprire, e di ...

