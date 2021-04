Le riaperture rischiano di slittare, oggi le regole del Cts e domani le date. Gli esperti frenano: l’ipotesi su ristoranti di sera da fine maggio (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono attese per oggi le linee guida del Cts per le riaperture. domani, invece, la Cabina di regia del Governo deciderà il cronoprogramma. Come anticipato dalla ministra Gelmini, le riaperture saranno distribuite tra la fine del mese di aprile e tutto maggio, rispetteranno criteri di gradualità e dipenderanno in modo ferreo dall’andamento dei dati epidemiologici e delle vaccinazioni anti Covid, secondo il piano del generale Figliuolo. A fare da apripista saranno le Regioni che presentano dati complessivamente più virtuosi, sia sul fronte epidemiologico, sia sul fronte vaccinale. E torneranno le zone gialle, dati permettendo, che consentiranno la riapertura di attività ed esercizi commerciali seguendo protocolli che saranno molto stringenti, in particolare per le attività al ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono attese perle linee guida del Cts per le, invece, la Cabina di regia del Governo deciderà il cronoprogramma. Come anticipato dalla ministra Gelmini, lesaranno distribuite tra ladel mese di aprile e tutto, rispetteranno criteri di gradualità e dipenderanno in modo ferreo dall’andamento dei dati epidemiologici e delle vaccinazioni anti Covid, secondo il piano del generale Figliuolo. A fare da apripista saranno le Regioni che presentano dati complessivamente più virtuosi, sia sul fronte epidemiologico, sia sul fronte vaccinale. E torneranno le zone gialle, dati permettendo, che consentiranno la riapertura di attività ed esercizi commerciali seguendo protocolli che saranno molto stringenti, in particolare per le attività al ...

Ultime Notizie Roma del 15 - 04 - 2021 ore 07:10 in Europa e le dosi già arrivata in Italia restano per ora ferme a Pratica di Mare si rischiano 4% altri 476 i decessi lecito aspettarsi delle riaperture per maggio a ferma speranza in vista del ...

Riaperture, il fisico Buonanno: «All'aperto sicuri a distanza di 1,5 metri, al chiuso essenziali i purificatori d'aria» Riaprire le attività esterne in sicurezza è possibile, basta rispettare le precauzioni anticovid. Come spiega Giorgio Buonanno, professore di Fisica tecnica ...

Siamo meno bravi di altri. Galli demolisce l'Italia sui vaccini “Lo Sputnik adesso è l’oggetto del desiderio ma potrebbe avere le stesse magagne degli altri vaccini”. Questo il commento di ...

