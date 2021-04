Le Regioni: sì a riapertura delle palestre, no a sport da contatto fisico (Di giovedì 15 aprile 2021) Nuove misure per le riaperture delle palestre, ma no allo sport da contatto fisico. È quanto prevede la bozza delle linee guida per la riapertura delle attività, che le Regioni sottoporranno a Governo e Cts. «Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) Nuove misure per le riaperture, ma no alloda. È quanto prevede la bozzalinee guida per laattività, che lesottoporranno a Governo e Cts. «Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di, comprese le attività fisiche L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Regioni riapertura Covid, Fedriga: da Regioni ok linee guida aggiornate per riapertura 'La Conferenza delle Regioni ha oggi aggiornato le linee guida per la riapertura di alcune attività in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione'. Lo annuncia il presidente Massimiliano Fedriga. ...

Coronavirus. Aperture, le proposte delle Regioni dai ristoranti allo sport Le misure possono essere adottate - questa la premessa - anche nelle regioni rosse "purchè ... Le misure per la riapertura delle palestre riguardano invece anche le attività fisiche con modalità a corsi ...

Aperture a fine maggio? «Non ci stiamo». I ristoratori annunciano proteste Il Governo e le Regioni stanno preparando il piano di riaperture che partirà dal mese di maggio. Ma mentre si discute di protocolli e misure più stringenti per permettere il servizio sia a pranzo che ...

Ristoranti, bar, cinema, musei e palestre: il calendario delle riaperture Il possibile programma delle riaperture di ristoranti e bar a pranzo, palestre, piscine, cinema, musei e teatri e regioni. Ecco le date da segnare sul calendario.

