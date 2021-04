Le Regioni: ora è tempo di riaprire tutto. Ristoranti e bar, anche la sera. E teatri cinema, palestre, con vincoli chiari (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 16.974 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia, 380 le vittime. Ieri il dato sui positivi erano stato leggermente più basso ma con molte più vittima: 469. Complessivamente, da ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 16.974 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia, 380 le vittime. Ieri il dato sui positivi erano stato leggermente più basso ma con molte più vittima: 469. Complessivamente, da ...

Ultime Notizie dalla rete : Regioni ora Le Regioni: ora è tempo di riaprire tutto. Ristoranti e bar, anche la sera. E teatri cinema, palestre, con vincoli chiari Sono 16.974 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia, 380 le vittime. Ieri il dato sui positivi erano stato leggermente più basso ma con molte più vittima: 469. Complessivamente, da ...

'Ergastolo ostativo è incostituzionale'/ Consulta: ora il Parlamento cambi la legge Riaperture, bozza Regioni/ Domani cabina regia con Draghi su ristoranti e coprifuoco Per la Consulta questa disciplina è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l'articolo 3 ...

Riaperture: teatri, palestre e ristoranti. Arrivano le linee guida delle Regioni Due metri di distanza all'interno di palestre, cinema, teatri e nei ristoranti, dove sarebbe vietata la consumazione al banco dopo le 14. Le Regioni propongono le regole per far ripartire il Paese, an ...

Riapertura di palestre e piscine, le regole proposte dalle regioni al governo Le regioni hanno proposto al governo l'istituzione di alcune regole, che consentirebbero la riapertura di palestre e piscine, chiuse ormai da molti mesi.

Due metri di distanza all'interno di palestre, cinema, teatri e nei ristoranti, dove sarebbe vietata la consumazione al banco dopo le 14. Le Regioni propongono le regole per far ripartire il Paese, an ...Le regioni hanno proposto al governo l'istituzione di alcune regole, che consentirebbero la riapertura di palestre e piscine, chiuse ormai da molti mesi.