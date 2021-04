Le Regioni e la bozza per spostamenti (tra gialle) e riaperture (anche in zona rossa): misure su palestre e piscine, cinema, concerti (Di giovedì 15 aprile 2021) Oggi l’incontro fra le Regioni e il governo per discutere delle riaperture: ecco la bozza con le regole proposte dai governatori Leggi su corriere (Di giovedì 15 aprile 2021) Oggi l’incontro fra lee il governo per discutere delle: ecco lacon le regole proposte dai governatori

Ultime Notizie dalla rete : Regioni bozza Riaperture ristoranti, palestre, cinema e teatri: la bozza delle Regioni. Il Pdf ... possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani", si legge nella bozza delle Regioni.

Ristoranti aperti anche a cena (ma meglio con prenotazione) e buffet con pasti monodose. E nei bar tornano le carte. La bozza delle Regioni Mentre si continua a ragionare sulle riaperture, al punto cge domani si prevede una cabina di Regia con il premier Mario Draghi, l e Regioni hanno messo nero su bianco le proprie proposte al governo .

Covid: Zampa a Salvini, ‘zona gialla? Serve road map, no date sparate a caso’ Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Se riapri anche solo con un minimo di tempismo sbagliato, anche con un minimo margine di errore, rischi di produrre un danno grandissimo. Il Pd è per riaprire e per farlo ...

Da cinema a ristoranti, riaperture anche in zona 'rossa' ma con il tampone Dai ristoranti agli spettacoli, dalle piscine alle palestre. La bozza preparata dalla Conferenza regioni prevede anche la ripresa delle attività anche in zone di rischio, previo 'testing' ...

