Le isole minori italiane Covid-free

In vista dell'estate, si sta accentuando la ricerca delle mete Covid-free, in grado di accogliere turisti in piena sicurezza rispetto all'epidemia di coronavirus che sta attanagliando ancora diversi Paesi in tutto il mondo. Nel periodo di Pasqua tra le destinazioni privilegiate ci sono state le Canarie. Invece per la metà di maggio la Grecia sta

Ultime Notizie dalla rete : isole minori Trapani, due carabinieri depongono al processo contro Fazio Il procedimento scaturisce dal filone trapanese dell'inchiesta Mare Monstrum che portò alla luce un giro di tangenti sui collegamenti marittimi per le isole minori. In aula, il colonnello dei ...

Martello: 'Bonaccini parla di equità, iniziamo dall'equità nella tutela della salute' La prima cosa da salvaguardare, nel rispetto dell'equità, è la salute dei cittadini che vivono nelle isole minori. Noi siamo distanti dalla Sicilia, non abbiamo una struttura ospedaliera che possa ...

Vaccini: Musumeci, domani accordo con infermieri Dopo medici di famiglia e farmacisti, domani la Regione stipulerà un accordo con gli infermieri per accelelare la campagna di vaccinazione in Sicilia. (ANSA) ...

Isole Covid Free, Amata (FdI): “assicurare salute ai nostri concittadini delle piccole isole” “La vita degli abitanti delle piccole isole siciliane non può essere ulteriormente caricata e condizionata dall’emergenza sanitaria in atto dovuta al Covid-19. La salute pubblica va assicurata a quest ...

