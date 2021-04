Le big di Serie A sfiduciano il presidente della Lega Calcio Dal Pino: tutto nasce dalla partita sui diritti tv (Di giovedì 15 aprile 2021) Non c’è pace in Serie A. L’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021-2024, arrivata al termine di settimane di tensioni e trattative, non è servita a metter fine alla guerra tra bande in Lega Calcio. Ha solo fatto da detonatore: le big del torneo (Juventus, Inter, Napoli, Lazio, a cui si aggiungono Atalanta, Fiorentina e Hellas Verona) hanno ufficialmente sfiduciato il presidente Paolo Dal Pino. Ormai siamo alle lettere degli avvocati. In calce, ci sono le firme dei presidenti e dirigenti più rappresentativi del torneo: Andrea Agnelli e Beppe Marotta, insieme al solito Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis. L’attacco è pesante da parte delle “sette sorelle”, che poi “sette sorelle” non sono (tra le big mancano la Roma, favorevole ai fondi, e il Milan, Scaroni è sempre stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Non c’è pace inA. L’assegnazione deitv per il triennio 2021-2024, arrivata al termine di settimane di tensioni e trattative, non è servita a metter fine alla guerra tra bande in. Ha solo fatto da detonatore: le big del torneo (Juventus, Inter, Napoli, Lazio, a cui si aggiungono Atalanta, Fiorentina e Hellas Verona) hanno ufficialmente sfiduciato ilPaolo Dal. Ormai siamo alle lettere degli avvocati. In calce, ci sono le firme dei presidenti e dirigenti più rappresentativi del torneo: Andrea Agnelli e Beppe Marotta, insieme al solito Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis. L’attacco è pesante da parte delle “sette sorelle”, che poi “sette sorelle” non sono (tra le big mancano la Roma, favorevole ai fondi, e il Milan, Scaroni è sempre stato ...

Advertising

goal : ?? Inter v Sassuolo ?? ? Juventus v Napoli ?? Two BIG games in Serie A today ???? - fattoquotidiano : Le big di Serie A sfiduciano il presidente della Lega Calcio Dal Pino: tutto nasce dalla partita sui diritti tv - pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: 'Sono pronto per una big'. Locatelli getta la maschera e fissa gli obiettivi: Europei, poi la Champions - pcapulli : @CucchiRiccardo No, non conta nulla. E sarei curioso di capire e sapere quanto, al di là del racconto romantico e d… - UgoBaroni : RT @CorSport: #Locatelli: 'Pronto per una big'. E su Pirlo... -

Ultime Notizie dalla rete : big Serie Serie B: 34giornata: spicca Salernitana - Venezia, l'Empoli ospita il Brescia Le partite in programma nella 34giornata di Serie B Questo turno di campionato di Serie B si apre ... In programma c'è in particolare il big match fra terza e quarta della classifica: la Salernitana ...

Paolo Dal Pino si dimette?/ Presidente Lega Serie A sfiduciato da sette club ... però bisogna precisare che Dal Pino non si è dimesso e resta dunque il presidente della Lega di Serie A, pur se sfiduciato da ben sette società su venti, tra cui molte big. Difficile pensare che si ...

PRONOSTICI SERIE B della trentaquattresima giornata di Serie B. PRONOSTICI SERIE B, iniziamo subito con l’anticipo Spal – Ascoli. La formazione di casa, sesta in piena zona di qualificazione, è in cerca di punti per con ...

Serie A, il Napoli e altri 6 club chiedono le dimissioni del presidente Dal Pino: le motivazioni Una richiesta formale di dimissioni nei confronti del presidente della Lega Paolo Dal Pino, oltre che una denuncia per cattiva gestione. Secondo quanto ...

Le partite in programma nella 34giornata diB Questo turno di campionato diB si apre ... In programma c'è in particolare ilmatch fra terza e quarta della classifica: la Salernitana ...... però bisogna precisare che Dal Pino non si è dimesso e resta dunque il presidente della Lega diA, pur se sfiduciato da ben sette società su venti, tra cui molte. Difficile pensare che si ...PRONOSTICI SERIE B, iniziamo subito con l’anticipo Spal – Ascoli. La formazione di casa, sesta in piena zona di qualificazione, è in cerca di punti per con ...Una richiesta formale di dimissioni nei confronti del presidente della Lega Paolo Dal Pino, oltre che una denuncia per cattiva gestione. Secondo quanto ...