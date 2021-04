(Di giovedì 15 aprile 2021)la canzone “Io sì/Seen” durante la cerimonia degli Oscar che si terrà nellatra il 25 e il 26 aprile prossimo. La cantante italiana sarà una delle protagoniste della serata, dal momento che è nella cinquina finale per la migliore canzone, assieme a Diane Warren e Niccolò Agliardi, che con lei hanno scritto la canzone che fa da colonna sonora al film “La vita davanti a sé” con Sophia Loren e già vincitore ai Golden Globe. Cosa ha dettoalla notizia della nomination all’Oscar? “Questa nuova nomination, stavolta è più travolgente che mai a livello emotivo, perché è molto importante anche per il nostro paese e per la cultura italiana. La canzone e il film sono dedicati alle persone che si sentono perse, abbandonate, senza protezione. Stato ...

Questo stato decisamente un anno d'oro per...è sempre più orgoglio nazionale. Dopo aver vinto l'ambitissimo Golden Globe per la sua " Io sì (Seen) ", miglior canzone originale del film " La vita davanti a sé ", scritto e diretto da ...Laura Pausini canterà al Dolby Theatre per la Notte degliOscar. Nelle scorse ore, la cantante romagnola ha annunciato che sarà a Los Aangeles ...Laura Pausini e la maison Valentino, that's amore. Un amore iniziato ancor prima dello scorso marzo, quando abbiamo visto la cantante italiana scendere le scale del Teatro Ariston di Sanremo indossand ...