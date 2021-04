L’assassinio di Giovanni Gentile | la vittoria dell’odio e dell’anti-Italia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr – Esattamente 77 anni fa un piccolo commando di partigiani comunisti (più precisamente “gappisti”) assassinò a Firenze, il più grande filosofono vivente., oltre a essere filosofo di fama internazionale, era anche e soprattutto il “filosofo del fascismo”, come è stato spesso definito. Per questo motivo, ucciderlo equivaleva per i suoi boia a seppellire con lui anche la cultura fascista, tanto che girò la leggenda secondo cui Bruno Fanciullacci, colui che probabilmente tirò il grilletto, avrebbe esclamato: «Non uccido l’uomo ma le sue idee». E inoltre, a decenni di distanza, nel 2001, un solerte “gendarme della memoria” ha potuto scrivere in tutta serietà: «L’uccisione difu un atto dovuto, più di quello di Mussolini. Uccidendo...