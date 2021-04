La Vita in Diretta, l’appello di Piera Maggio e dell’avvocato: “Non ho dubbi” (Di giovedì 15 aprile 2021) La Vita in Diretta si è occupata ancora una volta del caso di Denise Pipitone. La mamma, Piera Maggio, e l’avvocato Frazzitta hanno rivolto un nuovo appello. Denise Pipitone è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 15 aprile 2021) Lainsi è occupata ancora una volta del caso di Denise Pipitone. La mamma,, e l’avvocato Frazzitta hanno rivolto un nuovo appello. Denise Pipitone è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

La Vita in Diretta, l’appello di Piera Maggio e dell’avvocato: “Non ho dubbi” Piera Maggio, la mamma della piccola Denise scomparsa ormai 17 anni fa, e l'avvocato Frazzitta hanno rivolto un nuovo appello a La Vita in Diretta.

