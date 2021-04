La UEFA pronta a cambiare la regola dei gol in trasferta (Di giovedì 15 aprile 2021) Novità importanti sarebbero in arrivo per la Champions League e le altre competizione europee per club. Come riporta il Sun, la UEFA modificherà la regola del gol in trasferta, per cui essi avranno peso esclusivamente nei 180 minuti regolamentari delle due gare (andata e ritorno), senza avere alcuna influenza in eventuali supplementari. La regola al L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) Novità importanti sarebbero in arrivo per la Champions League e le altre competizione europee per club. Come riporta il Sun, lamodificherà ladel gol in, per cui essi avranno peso esclusivamente nei 180 minutimentari delle due gare (andata e ritorno), senza avere alcuna influenza in eventuali supplementari. Laal L'articolo

Advertising

marcovarini : ??La #UEFA sarebbe pronta a togliere la regola del gol fuori casa, ma solo in caso di tempi supplementari. La propo… - CalcioPillole : Secondo il quotidiano inglese The Sun, la #Uefa sarebbe pronta a togliere i gol in trasferta segnati nei supplement… - lazio24h : UEFA, niente più regola dei gol in trasferta ai supplementari: i dettagli - JuventusUn : #Champions, il #Porto provoca la #Juve: è successa una cosa gravissima. La Uefa e' pronta a... I DETTAGLI?… - Alessandrolux : Euro 2021, Uefa pronta a vaccinare tutti i giocatori - -

Ultime Notizie dalla rete : UEFA pronta Pronostici Europa league/ Quote e previsioni per le sfide di ritorno (quarti) La squadra di Fonseca, unica italiana rimasta in gioco per le coppe UEFA, è pronta a fare scintille tra le mura di casa, forti anche del 2 - 1 segnato ad Amsterdam solo pochi giorni fa, nel turno di ...

Euro2020, Raggi: Roma pronta a ospitare evento importante Roma " "La Uefa ha confermato Roma come sede degli Europei di calcio. Una bella vittoria per la nostra citta' e l'Italia. Le partite si giocheranno allo Stadio Olimpico con gli spettatori in presenza. Siamo ...

Europeo, ok dell'Uefa al'Italia. Ma solo 64 mila gli spettatori per le 4 partite a Roma: tifosi sorteggiati e tracciati L’Uefa ha detto sì, annunciando la conferma dell’Europeo all’Italia e quindi a Roma. Subito, dunque, la gara inaugurale. Appuntamento l’11 giugno ...

Euro2020, Raggi: Roma pronta a ospitare evento importante Roma - "La Uefa ha confermato Roma come sede degli Europei di calcio. Una bella vittoria per la nostra citta' e l'Italia. Le partite si giocheranno allo ...

La squadra di Fonseca, unica italiana rimasta in gioco per le coppe, èa fare scintille tra le mura di casa, forti anche del 2 - 1 segnato ad Amsterdam solo pochi giorni fa, nel turno di ...Roma " "Laha confermato Roma come sede degli Europei di calcio. Una bella vittoria per la nostra citta' e l'Italia. Le partite si giocheranno allo Stadio Olimpico con gli spettatori in presenza. Siamo ...L’Uefa ha detto sì, annunciando la conferma dell’Europeo all’Italia e quindi a Roma. Subito, dunque, la gara inaugurale. Appuntamento l’11 giugno ...Roma - "La Uefa ha confermato Roma come sede degli Europei di calcio. Una bella vittoria per la nostra citta' e l'Italia. Le partite si giocheranno allo ...