La storia della moglie che avrebbe avvelenato il marito per stare con l’amante (Di giovedì 15 aprile 2021) Una clamorosa svolta che, però, dovrà essere confermata dall’esame autoptico sui resti di Sebastiano Rosella Musico. Il quarantenne pizzaiolo di Termini Imerese, morì due anni fa. Il suo decesso venne etichettato come morte naturale per arresto cardiaco. Ora, però, una nuova verità sembra venire a galla. A dare un impulso a ulteriori approfondimenti è stato l’ex amante della moglie del 40enne che – durante un’altra indagine parallela, dopo la denuncia per stalking da parte della donna – ha raccontato una nuova versione di quanto accaduto all’uomo. Sebastiano Rosella Musico, la storia della moglie che avrebbe avvelenato il marito I condizionali sono d’obbligo e solo gli esami sui resti – già tumulati di Sebastiano Rosella Musico ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Una clamorosa svolta che, però, dovrà essere confermata dall’esame autoptico sui resti di Sebastiano Rosella Musico. Il quarantenne pizzaiolo di Termini Imerese, morì due anni fa. Il suo decesso venne etichettato come morte naturale per arresto cardiaco. Ora, però, una nuova verità sembra venire a galla. A dare un impulso a ulteriori approfondimenti è stato l’ex amantedel 40enne che – durante un’altra indagine parallela, dopo la denuncia per stalking da partedonna – ha raccontato una nuova versione di quanto accaduto all’uomo. Sebastiano Rosella Musico, lacheilI condizionali sono d’obbligo e solo gli esami sui resti – già tumulati di Sebastiano Rosella Musico ...

Advertising

ClaMarchisio8 : Con meno riflettori del @ManCity e del @PSG_inside ,il @realmadrid riesce sempre ad esser presente. Nella storia de… - virginiaraggi : I miei migliori auguri ad Alessandra Galloni, la nuova direttrice di Reuters, prima donna in 170 anni di storia del… - borghi_claudio : Si parla di 10 miliardi di perdita solo per Credit Suisse per la questione Archegos. Rischia di essere il più gross… - matty23_ : @elliott_il la più grande ladrata della storia del calcio che ladri - Nicky92_ : ma Valentina che continua con la storia della motivazione della nomination.... quando in questo caso stavano parlando del risooooo #isola -

Ultime Notizie dalla rete : storia della Caso Pipitone, parla la madre Piera Maggio: 'Voglio la verità e riabbracciare Denise' ... Jessica Pulizzi , e nel suo fidanzato, Gaspare Ghaleb, gli autori del sequestro della bambina. Non ... magari non si aspettavano un avvistamento a Milano - ha detto la donna - in questa storia ci sono ...

Piera Maggio 'Tante anomalie nel caso di Denise Pipitone'/ 'È stato doloroso e ora..' ... piano Regioni/ Ristoranti, coprifuoco, spostamenti Piera Maggio commenta le parole della PM ... questa storia è andata persa e frammentata, ci sono state tante anomalie, tanti hanno fatto sì che si ...

Il test delle mutande (ovvero, come stanno i suoli svizzeri?) Lo scorso 7 aprile Agroscope, il centro di competenza della Confederazione per la ricerca agronomica, ha lanciato il "Test delle mutande". Sembra uno scherzo, ma non lo è: i ricercatori di Agroscope e ...

Auto rubate e "ripulite" con documenti clonati: due arresti Avrebbero “riciclato” sul mercato auto rubate, “ripulendole” con nuovi telai “clonati” da altri veicoli, i cui proprietari erano all’oscuro di tutto.

... Jessica Pulizzi , e nel suo fidanzato, Gaspare Ghaleb, gli autori del sequestrobambina. Non ... magari non si aspettavano un avvistamento a Milano - ha detto la donna - in questaci sono ...... piano Regioni/ Ristoranti, coprifuoco, spostamenti Piera Maggio commenta le parolePM ... questaè andata persa e frammentata, ci sono state tante anomalie, tanti hanno fatto sì che si ...Lo scorso 7 aprile Agroscope, il centro di competenza della Confederazione per la ricerca agronomica, ha lanciato il "Test delle mutande". Sembra uno scherzo, ma non lo è: i ricercatori di Agroscope e ...Avrebbero “riciclato” sul mercato auto rubate, “ripulendole” con nuovi telai “clonati” da altri veicoli, i cui proprietari erano all’oscuro di tutto.