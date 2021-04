La Sicilia verso il rosso, la Campania va in arancione: come cambiano i colori delle Ragioni (Di giovedì 15 aprile 2021) L'andamento dei contagi si assesta su una lenta e stabile discesa, dopo la flessione importante della settimana scorsa. E infatti l'Italia, oggi quasi interamente in arancione, subirà ancora ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) L'andamento dei contagi si assesta su una lenta e stabile discesa, dopo la flessione importante della settimana scorsa. E infatti l'Italia, oggi quasi interamente in, subirà ancora ...

Guido17595958 : RT @GiovaQuez: Puglia e Valle d’Aosta rosse per incidenza settimanale che dovrebbe essere sopra i 250 casi per 100 mila abitanti, mentre la… - giu98x : RT @GiovaQuez: Puglia e Valle d’Aosta rosse per incidenza settimanale che dovrebbe essere sopra i 250 casi per 100 mila abitanti, mentre la… - Lasiciliaweb : Primalinea 14 aprile 2021 La Sicilia verso la zona rossa - mapdig : Gli ospedali sono in crisi, a #Palermo i contagi non scendono e leggo che tutta la #sicilia va verso la #zonarossa… - MattiaGallo17 : RT @GiovaQuez: Puglia e Valle d’Aosta rosse per incidenza settimanale che dovrebbe essere sopra i 250 casi per 100 mila abitanti, mentre la… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia verso La Sicilia verso il rosso, la Campania va in arancione: come cambiano i colori delle Ragioni In controtendenza la Sicilia che ha visto i suoi dati peggiorare notevolmente: per lei è quasi ... Campania verso l'arancione, Puglia in bilico Decisivo per tutte sarà la cabina di regina del 15 aprile ...

Zona arancione e zona rossa: i colori delle regioni e chi rischia ...invece di finire in zona rossa da lunedì 19 aprile è la Sicilia . L'isola è ancora al terzo posto dopo Campania e Lombardia per numero di contagi giornalieri e sembra ormai marciare spedita verso un ...

Ospedali in crisi e zona rossa in arrivo: perché la Sicilia non sta riuscendo a fermare il Covid Le mini zone rosse in Sicilia sono ogni giorno di più e col monitoraggio Iss di domani tutta l’isola potrebbe passare dalla zona arancione alla ...

