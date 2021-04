La Sicilia rischia di finire in lockdown da lunedì (Di giovedì 15 aprile 2021) La Sicilia corre il rischio di diventare zona rossa: gli ospedali di Palermo sono alle prese con un aumento dei ricoveri. Sicilia a rischio zona rossa, aumentano i ricoveri: “Inizia la terza ondata” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) Lacorre il rischio di diventare zona rossa: gli ospedali di Palermo sono alle prese con un aumento dei ricoveri.a rischio zona rossa, aumentano i ricoveri: “Inizia la terza ondata” su Notizie.it.

MilenaLazzaroni : RT @sole24ore: #Covid , come cambiano i colori delle regioni? Si va verso una riduzione delle zone #rosse. Ecco dove, però, si rischia un n… - sole24ore : #Covid , come cambiano i colori delle regioni? Si va verso una riduzione delle zone #rosse. Ecco dove, però, si ris… - ILOVEPACALCIO : Adesso la #Sicilia rischia di ritrovarsi così ?? L'Isola ad un passo dalla zona rossa, le ultime ? - corrmezzogiorno : #Palermo Sicilia, oltre 1500 contagi e 33 vittime: la regione rischia ancora zone rosse - GazzettaDelSud : Situazione in peggioramento, tutta la Sicilia da lunedì rischia la zona rossa. #SiciliaZonaRossa -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia rischia Colori regioni, zona arancione e rossa: ecco cosa può cambiare da lunedì 19 aprile La Sicilia vede rosso In controtendenza la Sicilia, che rischia di passare in zona rossa. La situazione dell'emergenza Covid nell'isola, dove ieri il numero dei nuovi casi superava per la prima ...

