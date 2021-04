La Serie B del calcio vende i diritti TV senza asta né esclusive (Di giovedì 15 aprile 2021) diritti tv, Serie B senza esclusiva ItaliaOggi, pagina 26, di Claudio Plazzotta. La Lega Serie B di calcio annusa interesse diffuso sui diritti tv del suo campionato per il triennio 2021-2024 e prova ad accontentare tutti approvando una offerta al mercato non esclusiva: è un modo nuovo di commercializzare i diritti, poiché non è né un bando (dove si vendono diritti esclusivi), né una trattativa privata, ma è un invito a offrire non esclusivo, nel senso che ci saranno in vendita due pacchetti non esclusivi, uno per le piattaforme satellite e digitale terrestre, e uno per Internet (ovvero over the top e mobile). Poiché si tratta di pacchetti non esclusivi, potranno ad esempio essere aggiudicati più pacchetti per Internet (a Dazn, a Eleven Sports, ecc), ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 15 aprile 2021)tv,esclusiva ItaliaOggi, pagina 26, di Claudio Plazzotta. La LegaB diannusa interesse diffuso suitv del suo campionato per il triennio 2021-2024 e prova ad accontentare tutti approvando una offerta al mercato non esclusiva: è un modo nuovo di commercializzare i, poiché non è né un bando (dove si vendonoesclusivi), né una trattativa privata, ma è un invito a offrire non esclusivo, nel senso che ci saranno in vendita due pacchetti non esclusivi, uno per le piattaforme satellite e digitale terrestre, e uno per Internet (ovvero over the top e mobile). Poiché si tratta di pacchetti non esclusivi, potranno ad esempio essere aggiudicati più pacchetti per Internet (a Dazn, a Eleven Sports, ecc), ...

