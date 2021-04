La Serie A ora chiede il ritorno del pubblico e i ristori (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo l’ok del Governo alla presenza del pubblico per almeno il 25% della capienza dell’Olimpico di Roma durante le sfide valide per EURO 2020, ora la Serie A chiede la riapertura degli stadi ai tifosi anche per il finale di campionato. Oggi – scrive il Corriere della Sera – il presidente Paolo Dal Pino incontrerà, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo l’ok del Governo alla presenza delper almeno il 25% della capienza dell’Olimpico di Roma durante le sfide valide per EURO 2020, ora lala riapertura degli stadi ai tifosi anche per il finale di campionato. Oggi – scrive il Corriere della Sera – il presidente Paolo Dal Pino incontrerà, L'articolo

pisto_gol : Ibra, 4 giorni difficili: da Maresca al ristorante e ora l'agenzia di scommesse | Sky Sport - forumJuventus : Con 13 assist ora Cuadrado è il terzo assistman in Europa. Come lui in Serie A solo... Pirlo! ??… - sportli26181512 : #Locatelli: 'Pronto per una big'. E su Pirlo...: Parla il gioiellino neroverde: i sogni, la Nazionale, il futuro e… - NotiziarioC : Palermo, mister Filippi: «Ieri vittoria importante, ora sotto col Bari» - NotiziarioC : Taranto, mister Laterza: «Le altre hanno vinto tutte, dovevamo farlo anche noi. Ora tre trasferte...» -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ora Zan: Il mio ddl ha 'animus' sereno . Ma il testo è sbagliato e preoccupante ... anche se è il solo già approvato dalla Camera) è ora all'esame del Senato. Penso, in particolare, ... Mi colpisce, inoltre, che queste preoccupazioni serie e motivate stiano purtroppo trovando spazio ...

Design Focus : Discovered: i progetti dei giovani designer con le latifoglie americane ... ora di una predilezione per l'isolamento. Lo sviluppo del progetto verrà documentato attraverso il ... ha creato una serie di oggetti che incoraggiano l'esplorazione tattile e l'interazione. La sua ...

Warrior 3: la serie di Bruce Lee è stata rinnovata Leggi anche – Warrior – Stagione 2: torna su Sky la serie basata sugli scritti di Bruce Lee HBO Max ha ora annunciato ufficialmente il rinnovo della serie di Bruce Lee per la stagione 3. Nel ...

Marvel Armor Wars: Ci sarà anche Visione nella serie con Don Cheadle? Parliamo delle possibilità di vedere Visione nelle puntate di Armor Wars, show della Marvel in cui sarà presente anche Don Cheadle.

