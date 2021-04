La Roma soffre, Dzeko pareggia: è semifinale di Europa League contro il Manchester United! (Di giovedì 15 aprile 2021) La Roma conquista le semifinali di Europa League. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, i giallorossi si sono fatti sorprendere dagli olandesi all’inizio della ripresa: al 49? il giovanissimo, quanto talentuoso, Brobbey trova il vantaggio ospite approfittando della confusione difensiva dei capitolini e scavalca Pau Lopez dopo il lancio di Schuurs. I lanceri sembrano più vivi, e infatti trovano anche lo 0-2 con Tadic al 56?, ma il VAR annulla per un evidente fallo di Tagliafico su Mkhitaryan al limite. Si svegliano i ragazzi di Fonseca, che ricominciano a giocare, e trovano il pareggio al 72? con una bella azione di Calafiori, che parte palla al piede, con un dribbling secco lascia sul posto il difensore dell’Ajax, e il suo cross leggermente deviato finisce sul destro di Edin Dzeko, che non si fa pregare due volte ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) Laconquista le semifinali di. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, i giallorossi si sono fatti sorprendere dagli olandesi all’inizio della ripresa: al 49? il giovanissimo, quanto talentuoso, Brobbey trova il vantaggio ospite approfittando della confusione difensiva dei capitolini e scavalca Pau Lopez dopo il lancio di Schuurs. I lanceri sembrano più vivi, e infatti trovano anche lo 0-2 con Tadic al 56?, ma il VAR annulla per un evidente fallo di Tagliafico su Mkhitaryan al limite. Si svegliano i ragazzi di Fonseca, che ricominciano a giocare, e trovano il pareggio al 72? con una bella azione di Calafiori, che parte palla al piede, con un dribbling secco lascia sul posto il difensore dell’Ajax, e il suo cross leggermente deviato finisce sul destro di Edin, che non si fa pregare due volte ...

Advertising

FerrariTommi : difende soffre va sotto rischia il crollo poi risale e merita la semifinale con il cuore ! sembra il film dell’anda… - ilfaroonline : ?? #EuropaLeague La Roma soffre ma grazie a #Dzeko batte l'Ajax e vola in semifinale #RomaAjax - tuttonapoli : EL, una brutta Roma soffre ma passa il turno: giallorossi in semifinale contro lo United - Fili27Filippo : #Roma con merito in semifinale. Soffre poco e per demeriti propri più che meriti dell' #Ajax. Possesso sterile degl… - danilo_cara : L'ajax è una squadra inutile. 95 min di nulla. 90% di possesso e zero tiri in porta. Gravenberch tutto fumo e nient… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma soffre Condividere post di Pillon per ridicolizzarlo è controproducente, gli regala solo visibilità ...della metro di Roma per sapere che l'omofobia è un problema reale. Al contrario, immagini del genere potrebbero risvegliare sintomi di disturbi post - traumatici, di cui la popolazione LGBTQ+ soffre ...

La Roma contro l'Ajax deve trovare il coraggio e l'orgoglio delle sue grandi sfide europee Poi tutti in Scozia, contro il Dundee United di Derek Stark e la Roma soffre la partita fisica degli scozzesi, perdendo 2 - 0. Il ritorno è previsto per il 25 aprile e l'Olimpico scoppia di caldo e ...

Roma-Ajax 1-1 (tot.: 3-2): i Giallorossi volano in semifinale La Roma vola in semifinale di UEFA Europa League, tre anni dopo aver raggiunto quella di UEFA Champions League. Allo Stadio Olimpico, i Giallorossi soffrono tantissimo contro l’Ajax ma ...

Roma in semifinale di Europa League contro il Manchester United: con l’Ajax basta l’1-1 La Roma contro l’Ajax soffre, ma riesce a strappare il pass per la qualificazione alla semifinale di Europa League in virtù dell’1-1 dell’Olimpico ...

...della metro diper sapere che l'omofobia è un problema reale. Al contrario, immagini del genere potrebbero risvegliare sintomi di disturbi post - traumatici, di cui la popolazione LGBTQ+...Poi tutti in Scozia, contro il Dundee United di Derek Stark e lala partita fisica degli scozzesi, perdendo 2 - 0. Il ritorno è previsto per il 25 aprile e l'Olimpico scoppia di caldo e ...La Roma vola in semifinale di UEFA Europa League, tre anni dopo aver raggiunto quella di UEFA Champions League. Allo Stadio Olimpico, i Giallorossi soffrono tantissimo contro l’Ajax ma ...La Roma contro l’Ajax soffre, ma riesce a strappare il pass per la qualificazione alla semifinale di Europa League in virtù dell’1-1 dell’Olimpico ...