La Roma firma l’impresa e vola in semifinale: ora il Manchester United senza paura (Di giovedì 15 aprile 2021) Un pareggio che fa bene alla Roma e a tutto il calcio italiano. Un pareggio fondamentale per chiudere al meglio questa stagione troppo altalenante, un pareggio che mai come stasera ha il sapore della vittoria. Con l’1-1 conquistato dai giallorossi in casa contro l’Ajax arriva la qualificazione alle semifinali di Europa League, un ritorno tra le migliori quattro dopo le semifinali del 2018 in Champions League. Un passaggio del turno meritato contro i lancieri che hanno pressato i ragazzi di Fonseca, hanno avuto tante occasioni, ma si sono scontrati contro il cuore e l’organizzazione di una squadra che questi tipi di partite quest’anno le aveva purtroppo steccate. Stavolta no, stavolta si concretizza il frutto del lavoro ormai biennale del tecnico portoghese, e il litigio di gennaio con Dzeko sembra ormai un brutto e lontano ricordo. E’ proprio il bosniaco, con un valore ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Un pareggio che fa bene allae a tutto il calcio italiano. Un pareggio fondamentale per chiudere al meglio questa stagione troppo altalenante, un pareggio che mai come stasera ha il sapore della vittoria. Con l’1-1 conquistato dai giallorossi in casa contro l’Ajax arriva la qualificazione alle semifinali di Europa League, un ritorno tra le migliori quattro dopo le semifinali del 2018 in Champions League. Un passaggio del turno meritato contro i lancieri che hanno pressato i ragazzi di Fonseca, hanno avuto tante occasioni, ma si sono scontrati contro il cuore e l’organizzazione di una squadra che questi tipi di partite quest’anno le aveva purtroppo steccate. Stavolta no, stavolta si concretizza il frutto del lavoro ormai biennale del tecnico portoghese, e il litigio di gennaio con Dzeko sembra ormai un brutto e lontano ricordo. E’ proprio il bosniaco, con un valore ...

Advertising

sportface2016 : La #Roma firma l'impresa e vola in semifinale, ora il #ManchesterUnited senza paura - Corriere : Roma-Ajax 1-1: Dzeko firma il pari qualificazione, giallorossi in semifinale - erpomata71 : Anche se nn se può anná a vede la partita allo stadio e portano la coppa a Roma ce metterei la firma... - _granpecador : RT @romanewseu: 71' - GOOOOOOOOOOOOOOL! Grande ripartenza della Roma con Calafiori che salta due uomini e calcia in porta. Palla che con un… - valeriaroberti_ : Edin al Chelsea, Edin all’Inter, Edin alla Juve... Edin a Roma e mette la firma anche stasera! Ma dove vai Edin, qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma firma I trucchi per potere avere Pfizer. La nuova frontiera dei furbetti Roma . A Perugia domenica 21 marzo potevano vaccinarsi avvocati e insegnanti ma in fila, a ... Basta mettere una firma in calce ad un'autodichiarazione e farsi somministrare un vaccino prima del tempo. ...

Lago d'Averno, alla scoperta dei fondali con Vela Latina Monte di Procida Finalmente verranno scoperti i fondali del lago d'Averno grazie all'associazione Vela Latina Monte di Procida, arrivata a una firma con l'Ente Parco dei Campi Flegrei per l'Operazione Avernum: tutto ciò grazie anche alla collaborazione di Idrosfera: "Il 9 aprile è stato siglato l'accordo formale tra la scrivente associazione ...

La Roma firma l’impresa e vola in semifinale: ora il Manchester United senza paura Un pareggio che fa bene alla Roma e a tutto il calcio italiano. Un pareggio fondamentale per chiudere al meglio questa stagione troppo altalenante, un pareggio che mai come stasera ha il sapore della ...

Dzeko scaccia i fantasmi: Roma in semifinale Roma-Ajax 1-1. Soffrendo, stringendo i denti e sfruttando qualche episodio favorevole, la Roma centra la semifinale di Europa League pareggiando 1-1 all'Olimpico contro l'Ajax nel ...

. A Perugia domenica 21 marzo potevano vaccinarsi avvocati e insegnanti ma in fila, a ... Basta mettere unain calce ad un'autodichiarazione e farsi somministrare un vaccino prima del tempo. ...Finalmente verranno scoperti i fondali del lago d'Averno grazie all'associazione Vela Latina Monte di Procida, arrivata a unacon l'Ente Parco dei Campi Flegrei per l'Operazione Avernum: tutto ciò grazie anche alla collaborazione di Idrosfera: "Il 9 aprile è stato siglato l'accordo formale tra la scrivente associazione ...Un pareggio che fa bene alla Roma e a tutto il calcio italiano. Un pareggio fondamentale per chiudere al meglio questa stagione troppo altalenante, un pareggio che mai come stasera ha il sapore della ...Roma-Ajax 1-1. Soffrendo, stringendo i denti e sfruttando qualche episodio favorevole, la Roma centra la semifinale di Europa League pareggiando 1-1 all'Olimpico contro l'Ajax nel ...