La Regina salva Harry e vieta le uniformi militari al funerale di Filippo (Di giovedì 15 aprile 2021) La Regina Elisabetta approva il dress code per il funerale del Principe Filippo: nessuno dei membri della Famiglia Reale indosserà l’uniforme militare e così salva dall’imbarazzo Harry e Andrea. Con una decisione senza precedenti, fa notare il Daily Mail, Sua Maestà ha imposto abiti a lutto per assistere alle esequie di suo marito, evitando le uniformi militari. Un gesto davvero magnanimo nei confronti di suo nipote Harry che non avrebbe potuto indossare la divisa, poiché è stato costretto a dimettersi dagli incarichi militari dopo la Megxit. D’altro canto, anche suo figlio Andrea, che dopo lo scandalo Epstein è stato mandato in pensione, non aveva il diritto di vestire l’uniforme. Ancora una volta dunque l’intervento della ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 aprile 2021) LaElisabetta approva il dress code per ildel Principe: nessuno dei membri della Famiglia Reale indosserà l’uniforme militare e cosìdall’imbarazzoe Andrea. Con una decisione senza precedenti, fa notare il Daily Mail, Sua Maestà ha imposto abiti a lutto per assistere alle esequie di suo marito, evitando le. Un gesto davvero magnanimo nei confronti di suo nipoteche non avrebbe potuto indossare la divisa, poiché è stato costretto a dimettersi dagli incarichidopo la Megxit. D’altro canto, anche suo figlio Andrea, che dopo lo scandalo Epstein è stato mandato in pensione, non aveva il diritto di vestire l’uniforme. Ancora una volta dunque l’intervento della ...

Advertising

Grandblue1002 : #thepenthouse È la prima volta che in una serieTV provo un odio viscerale per tutti i personaggi, non se ne salva n… - gnemaff : RT @enzaa24: VOGLIO LA REGINA SALVA CON PERCENTUALI BULGARE ? #prelemi #faribona #isola - Marta42591029 : RT @enzaa24: VOGLIO LA REGINA SALVA CON PERCENTUALI BULGARE ? #prelemi #faribona #isola - annarit05467267 : RT @enzaa24: VOGLIO LA REGINA SALVA CON PERCENTUALI BULGARE ? #prelemi #faribona #isola - Tindy97 : RT @enzaa24: VOGLIO LA REGINA SALVA CON PERCENTUALI BULGARE ? #prelemi #faribona #isola -