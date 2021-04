La Regina Elisabetta risparmia l'umiliazione a Harry, il funerale di Filippo sarà senza uniformi militari (Di giovedì 15 aprile 2021) Non indosseranno uniformi militari i membri della Royal Family, in occasione del funerale del principe Filippo. Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, la decisione sarebbe stata presa dalla Regina Elisabetta, per evitare di mettere in imbarazzo il principe Harry, che dopo il suo passo indietro dal ruolo di ‘senior working royal’ ha perso i suoi titoli militari, pur essendo un reduce della guerra in Afghanistan. Secondo il protocollo, per la cerimonia di sabato nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor, Harry dovrà indossare abiti civili, pur avendo il diritto di mostrare le proprie medaglie. Per questo, riporta il Sun, la sovrana ha stabilito che tutti i membri ‘senior’ della famiglia reale si ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Non indosserannoi membri della Royal Family, in occasione deldel principe. Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, la decisione sarebbe stata presa dalla, per evitare di mettere in imbarazzo il principe, che dopo il suo passo indietro dal ruolo di ‘senior working royal’ ha perso i suoi titoli, pur essendo un reduce della guerra in Afghanistan. Secondo il protocollo, per la cerimonia di sabato nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor,dovrà indossare abiti civili, pur avendo il diritto di mostrare le proprie medaglie. Per questo, riporta il Sun, la sovrana ha stabilito che tutti i membri ‘senior’ della famiglia reale si ...

