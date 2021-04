La regina Elisabetta protegge Harry | il clamoroso gesto che evita imbarazzi ai funerali del principe Filippo

(Di giovedì 15 aprile 2021) La sovrana ha imposto un radicale cambiamento nel cerimoniale per tutelare l'adorato nipote, giunto a Londra per le esequie del ...

Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, la decisione sarebbe stata presa dalla, per evitare di mettere in imbarazzo il principe Harry, che dopo il suo passo ...La sovrana ha imposto un radicale cambiamento nel cerimoniale per tutelare l'adorato nipote, giunto a Londra per le esequie del ...Si tratta di una rottura della tradizione, fanno notare i media britannici, ma come ha spiegato una fonte militare, quella di Elisabetta è “la soluzione più eloquente al problema” ...Dagli scatti di Kate a quelli di Carlo: ecco le immagini mai viste del principe Filippo condivise dalla royal family ...