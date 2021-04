La Regina Elisabetta in lutto torna al lavoro (Di giovedì 15 aprile 2021) Sabato 17 aprile al castello di Windsor si terranno i funerali privati per il principe consorte Filippo. La Casa Reale ha stabilito due settimane di lutto. Ma la sovrana non ha cancellato alcuni impegni fissati per questi giorni. Buckingham, inoltre, ha ricordato il compianto marito di Elisabetta II con uno scatto di Kate, moglie di William. Sabato 17 aprile, alle 15 ora inglese, si terranno Windsor i funerali Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 15 aprile 2021) Sabato 17 aprile al castello di Windsor si terranno i funerali privati per il principe consorte Filippo. La Casa Reale ha stabilito due settimane di. Ma la sovrana non ha cancellato alcuni impegni fissati per questi giorni. Buckingham, inoltre, ha ricordato il compianto marito diII con uno scatto di Kate, moglie di William. Sabato 17 aprile, alle 15 ora inglese, si terranno Windsor i funerali Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

rtl1025 : ?? La notizia della morte del #PrincipeFilippo è stata annunciata dalla regina Elisabetta in una nota diffusa da Buc… - VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - chetempochefa : È morto Filippo il marito della Regina Elisabetta II. Il principe di Edimburgo è morto a 99 anni nel castello di Wi… - MortaRegina : Per chi non è favorevole ad educazione fisica a scuola, propongo due ore a settimane di documentari sulla Regina Elisabetta - infoitcultura : Filippo, nella foto inedita di famiglia con la regina Elisabetta, Kate, William e i nipoti, gli sguardi che si cerc… -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta Funerali del Principe Filippo, la Regina Elisabetta pronta a cambiare una legge per fare una sorpesa a Harry La Regina Elisabetta ci ha insegnato, in tanti anni di regno, che il suo Paese viene prima di tutto: la sua è stata pura devozione e continua ad esserlo nonostante sia a lutto per la morte del Principe ...

La Regina Elisabetta risparmia l'umiliazione a Harry, il funerale di Filippo sarà senza uniformi militari Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, la decisione sarebbe stata presa dalla regina Elisabetta, per evitare di mettere in imbarazzo il principe Harry, che dopo il suo passo ...

La Regina Elisabetta in lutto torna al lavoro Sabato 17 aprile al castello di Windsor si terranno i funerali privati per il principe consorte Filippo. La Casa Reale ha stabilito due settimane di ...

Funerali del Principe Filippo, la Regina Elisabetta pronta a cambiare una legge per fare una sorpesa a Harry La Regina Elisabetta ci ha insegnato, in tanti anni di regno, che il suo Paese viene prima di tutto: la sua è stata pura devozione e continua ad esserlo nonostante sia a lutto per la morte ...

Laci ha insegnato, in tanti anni di regno, che il suo Paese viene prima di tutto: la sua è stata pura devozione e continua ad esserlo nonostante sia a lutto per la morte del Principe ...Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, la decisione sarebbe stata presa dalla, per evitare di mettere in imbarazzo il principe Harry, che dopo il suo passo ...Sabato 17 aprile al castello di Windsor si terranno i funerali privati per il principe consorte Filippo. La Casa Reale ha stabilito due settimane di ...La Regina Elisabetta ci ha insegnato, in tanti anni di regno, che il suo Paese viene prima di tutto: la sua è stata pura devozione e continua ad esserlo nonostante sia a lutto per la morte ...