(Di giovedì 15 aprile 2021) Niente sconfitta a tavolino per l’Empoli e gara col Chievo che andrà recuperata. Questa la decisione del giudice sportivo di serie B, in merito alla gara dello scorso 5 aprile quando la squadra toscana, bloccata dall’Ausl adei numerosi casi di positività emersi dopo la gara con l’Entella, non si era presentata in campo. L'articolo

Advertising

carm_pana : RT @CalcioFinanza: La Reggiana attacca la Lega B: «Disparità sulla causa di forza maggiore per il Covid: così si falsa il campionato» https… - sportface2016 : #SerieB, il comunicato con cui la #Reggiana attacca la decisione di rinviare #EmpoliChievo: 'Minata regolarità camp… - sportli26181512 : #Governance #Notizie La Reggiana attacca la Lega B: «Disparità sulla causa di forza maggiore»: Niente sconfitta a t… - CalcioFinanza : La Reggiana attacca la Lega B: «Disparità sulla causa di forza maggiore per il Covid: così si falsa il campionato»… - MauroGrasselli : Con il 58% da 3 si 'attacca' pure Scola Pallacanestro Reggiana - Varese 95 - 77 Koponen 8/12 da tre + 8 assist… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggiana attacca

la Reggina, nel finale, all'inseguimento dei playoff, distanti 4 lunghezze. Ascoli - ... Quella che ha lacon Alvini, per esempio. Romano, Domizzi aveva smesso nell'estate 2019, dopo ...la Reggina, nel finale, all'inseguimento dei playoff, distanti 4 lunghezze. Ascoli - ...- Brescia 2 - 2 Emiliani superiori come gioco e occasioni, eppure rischiano di perdere. Si fanno ...Serie B, il comunicato con cui la Reggiana attacca la decisione di rinviare Empoli-Chievo: "Sconcerto per disparità trattamento, minata regolarità campionato" ...Niente sconfitta a tavolino per l’Empoli e gara col Chievo che andrà recuperata. Questa la decisione del giudice sportivo di serie B, in merito alla gara dello scorso 5 aprile quando la squadra toscan ...