La raccolta fondi per Malika | la ragazza cacciata di casa dai genitori | ha superato i 100 000 euro

Malika Chalhy, la ragazza cacciata di casa dai genitori per il suo orientamento sessuale, sta ricevendo sostegno da tanti personaggi famosi. La raccolta fondi è stata lanciata dalla cugina della ragazza. Nelle ultime settimane sta facendo parlare molto il caso di Malika Chalhy, la ragazza di Castelfiorentino di 22 anni cacciata di casa dai genitori

Malika Chalhy, la raccolta fondi supera i 100 mila euro: "Una parte la darò in beneficenza" La raccolta fondi dedicata a Malika Chalhy - la 22enne cacciata di casa dai genitori dopo il suo coming out - ha raggiunto i 100mila euro.

