La proteina N del coronavirus è un bersaglio per nuove terapie

(Di giovedì 15 aprile 2021) (foto: Radoslav Zilinsky via Getty Images)Una piccolache racchiude il genoma, il cuore, delSars-Cov-2 potrebbe essere un elemento importante da studiare per la ricerca di nuovi trattamenti. Si tratta dellaN, il nucleocapside, che costituisce il guscio protettivo dei virus. Secondo una ricerca condotta dalla Pennsylvania State University la sua struttura risulta simile in varie addirittura fra le varianti del Sars-Cov-2, che potenzialmente la rende unda colpire attraversomirate per ridurre infiammazione e sintomi persistenti tipici di chi soffre di long Covid. I risultati sono pubblicati sulla rivista Nanoscale.spike eN a confronto Attualmente la maggior parte dei test ...

Advertising

Liberam42510919 : @barbarab1974 Virus e vaccini danno trombosi in alcune persone. Coloro che sviluppano trombosi devono avere qualcos… - manzecchi : RT @siliconwadi_it: Scoperto #trattamento contro #glioblastoma da ricercatori della @TelAvivUni. Il #cancro dipende da fallimento del siste… - Giorgia92876831 : RT @noitre32: PROTEINA SPIKE DEL VACCINO A MRNA, SINCITINE UMANE E SOPPRESSIONE DELLA FERTILITÀ… - Database Italia - rosanna_357 : @amazzini64 @blu_mirtillo Gufare è sempre squallido, ma ci sono solide basi per ritenere questi vaccini una scomme… - 123stoka : RT @ResPubl79983835: ??PROTEINA SPIKE ?? Sorprendente somiglianza tra le sincitine umane e la proteina spike sars-cov-2: perché i vaccini c… -

Ultime Notizie dalla rete : proteina del

...vettore virale. "Esatto. Utilizzano entrambi un adenovirus - virus che comunemente ci infetta naso e gola - per trasportare le istruzioni in grado di far produrre al nostro corpo la...... 5 giorni dopo che è stata isolata la sequenzavirus era già pronto il vaccino. E poi gli ... che è molto interessante, in cui laSpike viene aggregata in microparticelle'. Poi c'è 'un ...