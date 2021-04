La pianta di rosmarino sta morendo? Rimediate così! (Di giovedì 15 aprile 2021) La pianta di rosmarino trionfa sui balconi italiani; parliamo di un’erba aromatica molto utilizzata in cucina per aromatizzare le ricette della tradizione culinaria. Facile da coltivare, non ha bisogno di troppe attenzioni perché si adatta a qualsiasi clima e ad ogni tipologia di terriccio. Ma può capitare, per svariate ragioni, che deperisca improvvisamente. La sua crescita appare rallentata, aghi e foglie virano dal verde scuro al grigio, al rossastro, fino a seccarsi. Funghi, insetti, malattie di vario tipo possono attaccare il fusto, provocando una degenerazione lenta e continua. Spesso le cause sono da ricondurre ad un cattivo drenaggio del terreno, alla carenza di micronutrienti essenziali alla sua salute, ad una concimazione eccessiva. Ma è possibile intervenire per salvarla anche in extremis? Curiose? Iniziamo! Per recuperare un ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 15 aprile 2021) Laditrionfa sui balconi italiani; parliamo di un’erba aromatica molto utilizzata in cucina per aromatizzare le ricette della tradizione culinaria. Facile da coltivare, non ha bisogno di troppe attenzioni perché si adatta a qualsiasi clima e ad ogni tipologia di terriccio. Ma può capitare, per svariate ragioni, che deperisca improvvisamente. La sua crescita appare rallentata, aghi e foglie virano dal verde scuro al grigio, al rossastro, fino a seccarsi. Funghi, insetti, malattie di vario tipo possono attaccare il fusto, provocando una degenerazione lenta e continua. Spesso le cause sono da ricondurre ad un cattivo drenaggio del terreno, alla carenza di micronutrienti essenziali alla sua salute, ad una concimazione eccessiva. Ma è possibile intervenire per salvarla anche in extremis? Curiose? Iniziamo! Per recuperare un ...

