La notizia non coglie impreparati gli amanti del gossip: da tempo si parla di una crisi nera nella (ex) coppia più bella di Hollywood (Di giovedì 15 aprile 2021) Jennifer Lopez e Alex Rodriguez presto sposi guarda le foto Hanno combattuto per quello che, di fatto, è stato un grande amore. Per entrambi. Ma, dopo aver attraversato una crisi nera – in cui si mormora che lui si sia preso anche qualche “distrazione” – Jennifer Lopez, 51 anni e Alex Rodriguez, 45, hanno annunciato la loro rottura. E, per farlo, hanno mandato una nota condivisa alla testata online Today. Leggi anche › Jennifer Lopez e Alex Rodriguez è ancora amore? La coppia si concede un’altra ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 aprile 2021) Jennifer Lopez e Alex Rodriguez presto sposi guarda le foto Hanno combattuto per quello che, di fatto, è stato un grande amore. Per entrambi. Ma, dopo aver attraversato una– in cui si mormora che lui si sia preso anche qualche “distrazione” – Jennifer Lopez, 51 anni e Alex Rodriguez, 45, hanno annunciato la loro rottura. E, per farlo, hanno mandato una nota condivisa alla testata online Today. Leggi anche › Jennifer Lopez e Alex Rodriguez è ancora amore? Lasi concede un’altra ...

Advertising

borghi_claudio : @silvacoscina @MarzeoF Le do una notizia, tutti conoscono solo le regole dell'assemblea per cui sono eletti. I cons… - lauraboldrini : È arrivata la notizia che più temevo. La malattia è parte della vita, ma non si è mai pronti ad affrontarla. Domani… - CottarelliCPI : Di solito non commento le notizie due volte. Ma ieri me la sono presa solo con Erdogan. Sono però emerse chiare res… - soniabetz1 : @scenarieconomic @Renato47Rm allora siete de coccio? E' già stata smentita la notizia sulla Raggi, visto che non è stata lei - ProGaming : Il lavoro della nostra agenzia non si ferma e, anzi, guardiamo al futuro per migliorare ed ampliare il nostro staff… -