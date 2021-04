La nonna di Khloe Kardashian pubblica per sbaglio una sua foto non ritoccata e lei la fa rimuovere? (Di giovedì 15 aprile 2021) Tra le centinaia di foto perfette, sul profilo di Khloe Kardashian ne è spuntata una naturale. Nello scatto in questione la sorella di Kim appare in bikini, senza trucco e con un corpo decisamente più naturale rispetto a quello che abbiamo visto in altre sue immagini. Sembra però che a pubblicare la foto sia stata sua nonna di Khloe Kardashian, mandando nel panico la nipote, che ha fatto rimuovere lo scatto da siti e profili Instagram. Le parole di Khloe Kardashian Khloe Kardashian è stata molto criticata per la sua decisione e così ha rotto il silenzio e ha spiegato perché vuole che quell’immagine non appaia mai più sul web. “E’ una foto bellissima – ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 15 aprile 2021) Tra le centinaia diperfette, sul profilo dine è spuntata una naturale. Nello scatto in questione la sorella di Kim appare in bikini, senza trucco e con un corpo decisamente più naturale rispetto a quello che abbiamo visto in altre sue immagini. Sembra però che are lasia stata suadi, mandando nel panico la nipote, che ha fattolo scatto da siti e profili Instagram. Le parole diè stata molto criticata per la sua decisione e così ha rotto il silenzio e ha spiegato perché vuole che quell’immagine non appaia mai più sul web. “E’ unabellissima – ...

