La ministra Dadone M5s sfida i parlamentari | “Facciamo il test antidroga a tutti i politici”

(Di giovedì 15 aprile 2021) “Io invito i colleghi, soprattutto quelli che hanno fatto polemiche, a farciinsieme un. In un’ottica costruttiva, così daremo un bel messaggio: siamocoesi nella lotta alla droga”. Così laper le Politiche Giovanili Fabiana, ospite di Un giorno da Pecora su Radio Rai, ha risposto alle critiche sulle sue posizioni antiproibizioniste. Poi laha parlato anche della sua passione per la musica metal. Ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, oggi la titolare del ministero per le Politiche Giovanili, tra i molti temi toccati, ha parlato anche delle sue preferenze musicali, tutte rivolte verso il rock piùduro. “Sono appassionata di musica metal, sono una ‘metallara’, ho anche il ...

Fra i temi del vertice con la- continua la Coldiretti - l'Oscar Green 2021, la principale ... Secondo il ministro delle Politiche giovanili Fabiana: 'Oggi più che mai i giovani, quali ...Da 'Un Giorno da Pecora' fabianaa un giorno da pecora Lae la passione per la musica metal. Ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, oggi la titolare del ministero per le Politiche ...Chissà se sarà la volta buona. Dopo anni di sospetti e inchieste giornalistiche – quattro anni fa Fq Millennium rivelò l’esistenza di tracce di cocaina nei bagni della Camera – ora la ministra per le ...Roma, 14 apr. (askanews) - Oltre 55mila giovani hanno già trovato opportunità di occupazione e futuro in agricoltura. Questo il senso del vertice fra il il presidente della Coldiretti Ettore Prandini ...