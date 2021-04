La ministra antiproibizionista Dadone: “Facciamo il test antidroga a tutti i parlamentari” (Di giovedì 15 aprile 2021) Fabiana Dadone, ministra delle Politiche giovanili con delega alle politiche contro gli stupefacenti, propone di far un test antidroga a tutti parlamentari. “Diamo un segnale di coerenza ai giovani”, osserva in un post su Facebook. Nelle scorse settimane ha suscitato forti polemiche la scelta del premier Mario Draghi di affidare la delega contro la droga proprio a Dadone, notoriamente orientata su posizioni antiproibizioniste. “Sono stata attaccata in maniera bieca per le mie posizioni antiproibizioniste da molti esponenti di destra. Subdolamente qualcuno vuole farmi passare per drogata?”, si domanda la ministra. “Diamo allora messaggi di coerenza ai giovani, Facciamo un bel test antidroga io e i ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 aprile 2021) Fabianadelle Politiche giovanili con delega alle politiche contro gli stupefacenti, propone di far un. “Diamo un segnale di coerenza ai giovani”, osserva in un post su Facebook. Nelle scorse settimane ha suscitato forti polemiche la scelta del premier Mario Draghi di affidare la delega contro la droga proprio a, notoriamente orientata su posizioni antiproibizioniste. “Sono stata attaccata in maniera bieca per le mie posizioni antiproibizioniste da molti esponenti di destra. Subdolamente qualcuno vuole farmi passare per drogata?”, si domanda la. “Diamo allora messaggi di coerenza ai giovani,un belio e i ...

