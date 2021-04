La Meloni smaschera il video della vergogna | le usano tutte per farla sembrare omofoba

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 15 aprile 2021) Alla fine è successo: ilfake su Giorgiache riderebbe in maniera sguaiatalegge Zan e perfino dell’aggressione dei due ragazzi che si stavano baciando, ha preso a circolare su internet come se fosse vero. Montato ad arte da Propaganda Live con un intento satirico, il filmato sta invece girando su internet con un intento serissimo: demonizzare la leader di FdI, facendola passare per la più abietta degli omofobi. Tanto che la stessaè dovuta intervenire sulla vicenda, postando sulla sua pagina Facebook il confronto traoriginale, legato a una sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show, e ilfake di Propaganda Live. «Come manipolano la realtà per accusarti di omofobia», è il titolo del filmato. Realtà manipolata per far...