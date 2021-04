La mascherina quando ci si alza e la distanza di due metri al banco: le regole delle Regioni per la riapertura di bar, ristoranti, palestre e piscine (Di giovedì 15 aprile 2021) Sì ai ristoranti aperti anche alla sera, attenendosi alle regole. Tra quelle stilate dalle Regioni ci sono anche le distanze tra clienti per tornare nei bistrot, nelle osterie e in trattoria. Occorre privilegiare le prenotazioni, raccomandano le Regioni nelle linee guida visionate dall’Adnkronos. Ma anche “disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri di separazione. E di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors)”. Le regole delle Regioni per tornare nei bar, nei ristoranti e nelle trattorie Per la consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 metri tra i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) Sì aiaperti anche alla sera, attenendosi alle. Tra quelle stilate dalleci sono anche le distanze tra clienti per tornare nei bistrot, nelle osterie e in trattoria. Occorre privilegiare le prenotazioni, raccomandano lenelle linee guida visionate dall’Adnkronos. Ma anche “disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2di separazione. E di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors)”. Leper tornare nei bar, neie nelle trattorie Per la consumazione alassicurare il mantenimento dellainterpersonale di almeno 2tra i ...

Advertising

LaNotiziaTweet : - rro_ross : RT @hgiugs: QUANDO FINIRÀ IL COVID???? Non ce la faccio più ad avere foto nuove di Harry e Lou solo con la mascherina...ho bisogno di veder… - logansette : @ErDuca79 @Giusepp19757546 @Corriere No, mi dispiace: questo è il tuo modo di fare, io non mi giro dall'altra parte… - LouisVincere : RT @hgiugs: QUANDO FINIRÀ IL COVID???? Non ce la faccio più ad avere foto nuove di Harry e Lou solo con la mascherina...ho bisogno di veder… - giveitbackagain : poi si lamenta del covid quando letteralemnte lui va in giro senza mascherina -

Ultime Notizie dalla rete : mascherina quando Riaperture, le linee guida per ristoranti, bar, palestre, cinema e teatri: la bozza dalle Regioni ... purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; ... tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve ...

Fisioterapisti, quelli che mettono le mani sul Covid ... dopo l'incontro con i medici della degenza Covid, entriamo nei reparti con visiera, mascherina, ... vogliono capire quando usciranno, quando potranno di nuovo correre o fare sport. Hanno veramente ...

Riaperture di ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema e teatri: la bozza delle Regioni con le misure Negli ultimi giorni i ricoveri in terapia intensiva sono leggermente diminuti. Se la minor pressione sugli ospedali si confermerà nei prossimi giorni è probabile che vengano ...

Riaperture bar, gioco a carte e giornali: bozza Regioni Riaperture attenendosi alle regole per bloccare la diffusione del coronavirus in merito alle consumazioni nei bar, dove si torna a giocare a carte e a sfogliare i giornali seduti ai tavolini. E' quant ...

... purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di; ... tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio),non posizionate nel posto ombrellone, deve ...... dopo l'incontro con i medici della degenza Covid, entriamo nei reparti con visiera,, ... vogliono capireusciranno,potranno di nuovo correre o fare sport. Hanno veramente ...Negli ultimi giorni i ricoveri in terapia intensiva sono leggermente diminuti. Se la minor pressione sugli ospedali si confermerà nei prossimi giorni è probabile che vengano ...Riaperture attenendosi alle regole per bloccare la diffusione del coronavirus in merito alle consumazioni nei bar, dove si torna a giocare a carte e a sfogliare i giornali seduti ai tavolini. E' quant ...