La Madonna piange: cosa vogliono dirci le sue lacrime? (Di giovedì 15 aprile 2021) Tanti sono i prodigi legati alla Vergine Maria e alle sue immagini: apparizioni, lacrimazioni, sudorazioni. Che cosa significano? Ogni prodigio ha in sé un messaggio che la Madonna vuole dare all’umanità. Una sorta di linguaggio segreto, volto a comunicarci qualcosa, quasi ad avere “una presa più efficace” di come possono averla semplici parole. Perché la L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 15 aprile 2021) Tanti sono i prodigi legati alla Vergine Maria e alle sue immagini: apparizioni, lacrimazioni, sudorazioni. Chesignificano? Ogni prodigio ha in sé un messaggio che lavuole dare all’umanità. Una sorta di linguaggio segreto, volto a comunicarci qual, quasi ad avere “una presa più efficace” di come possono averla semplici parole. Perché la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Madonna piange Lutto ad Afragola: Filippo Di Maso muore di Covid a 19 anni, è tra le vittime più giovani ... i fujenti devoti alla Madonna dell'Arco . Proprio la comunità si era stretta intorno a lui quando ... dedicato ai residenti del comune del Napoletano - Afragola piange per via di un nemico invisibile.

Squillace piange la scomparsa di don Emidio Commodaro È stato rettore del Santuario della Madonna del Ponte. Alla soglia degli 80 anni, aveva voluto donare tutto il suo patrimonio librario e documentario, circa 4500 volumi, alla Chiesa.

La Madonna piange: cosa vogliono dirci le sue lacrime? Tanti sono i prodigi legati alla Vergine Maria e alle sue immagini: apparizioni, lacrimazioni, sudorazioni. Che cosa significano?

Addio a Filippo: il giovane di 19 anni deceduto a causa del virus. Era devoto alla Madonna dell’Arco Afragola piange la scomparsa di Filippo Di Maso, morto a soli 19 anni a causa del Covid-19. Si tratta di una delle più ...

