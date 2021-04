La macchina per fare il latte vegetale in casa (Di giovedì 15 aprile 2021) Se mungere ogni mattina una mucca per ottenere una tazza di latte fresco è decisamente poco pratico, spillare latte vegetale nella propria cucina potrebbe essere presto una realtà. Negli Stati Uniti l’azienda Numilk ha lanciato una campagna di crowdfunding su Kickstarter per raccogliere fondi per la produzione di una macchina domestica per creare bevande vegetali (a base di soia, mandorle, avena e così via). Il progetto si chiama Numilk Home e, spiega The Spoon, è la versione casalinga dei chioschi Numilk che si trovano già nei negozi di alimentari di New York, New Jersey e Connecticut. In questo caso si tratta di un grande distributore (tipo quelli per l’acqua o per il latte vaccino) da cui gli utenti spillano le bevande veg usando apposite bottiglie che vengono riutilizzate, evitando ... Leggi su wired (Di giovedì 15 aprile 2021) Se mungere ogni mattina una mucca per ottenere una tazza difresco è decisamente poco pratico, spillarenella propria cucina potrebbe essere presto una realtà. Negli Stati Uniti l’azienda Numilk ha lanciato una campagna di crowdfunding su Kickstarter per raccogliere fondi per la produzione di unadomestica per creare bevande vegetali (a base di soia, mandorle, avena e così via). Il progetto si chiama Numilk Home e, spiega The Spoon, è la versionelinga dei chioschi Numilk che si trovano già nei negozi di alimentari di New York, New Jersey e Connecticut. In questo caso si tratta di un grande distributore (tipo quelli per l’acqua o per ilvaccino) da cui gli utenti spillano le bevande veg usando apposite bottiglie che vengono riutilizzate, evitando ...

