La lotta delle aziende contro la CO2, la mossa della catena Apple (di G. Lonardi) (Di giovedì 15 aprile 2021) (di Giorgio Lonardi) Più di 110 imprese fornitrici di Apple sparse in tutto il mondo si sono impegnate a utilizzare solo energia rinnovabile per la fabbricazione dei prodotti dell’azienda di Cupertino. Una volta raggiunto l’obiettivo si eviterà l’emissione di oltre 15 milioni di tonnellate di CO2 su base annua: come se ogni anno si togliessero 3,4 milioni di auto dalle strade. La scelta di Apple fa parte di una strategia più ampia che si propone di arrivare al traguardo del 2030 con un’azienda a impatto zero non solo per i suoi prodotti ma anche per tutta la sua filiera. Ma non basta. Perché la mossa dell’azienda californiana evidenzia l’importanza cruciale della supply chain, la catena della fornitura, per la riduzione delle emissioni aziendali e il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) (di Giorgio) Più di 110 imprese fornitrici disparse in tutto il mondo si sono impegnate a utilizzare solo energia rinnovabile per la fabbricazione dei prodotti dell’azienda di Cupertino. Una volta raggiunto l’obiettivo si eviterà l’emissione di oltre 15 milioni di tonnellate di CO2 su base annua: come se ogni anno si togliessero 3,4 milioni di auto dalle strade. La scelta difa parte di una strategia più ampia che si propone di arrivare al traguardo del 2030 con un’azienda a impatto zero non solo per i suoi prodotti ma anche per tutta la sua filiera. Ma non basta. Perché ladell’azienda californiana evidenzia l’importanza crucialesupply chain, lafornitura, per la riduzioneemissioni aziendali e il ...

Advertising

meb : Da una parte la lotta al #Covid e i vaccini, dall’altra dobbiamo far ripartire il Paese: bisogna riaprire scuole e… - reportrai3 : Vaticano, la lotta di Papa Francesco alla corruzione: il postulatore Nicola Giampaolo denuncia a #Report (21.15… - HuffPostItalia : La lotta delle aziende contro la CO2, la mossa della catena Apple (di G. Lonardi) - molli_grace_44 : RT @CannovaV: Credi in chi lotta e a volte perde, in chi sbaglia ma ci riprova, in chi si butta e anche se è ferito, ricomincia. Sono le pe… - Mascherino2 : Invece questo fantoccio nero umilia e disintegra anni di lotta per i diritti delle donne in tutto il mondo. Dopo di… -