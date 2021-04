La lotta alla droga anni ’80 di Virginia Raggi (Di giovedì 15 aprile 2021) Come cambiare le cose nei quartieri periferici, come coinvolgere le persone che li abitano, come risolvere il problema dello spaccio: stornelli! Leggi su ilpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Come cambiare le cose nei quartieri periferici, come coinvolgere le persone che li abitano, come risolvere il problema dello spaccio: stornelli!

Advertising

LauraGaravini : Un bel momento per la lotta al #covid e per il contrasto alla pandemia. Nell'odg @italiaviva appena approvato in… - LegaBasketA : Importante vittoria 8??2??-7??4?? per la @VanoliCremona che resiste ai tentativi di rimonta della @FortitudoBO103 e… - reportrai3 : Vaticano, la lotta di Papa Francesco alla corruzione: il postulatore Nicola Giampaolo denuncia a #Report (21.15… - ilpost : La lotta alla droga anni ’80 di Virginia Raggi - ultrasviola71 : Stefano Borgonovo era un simbolo alla lotta contro la Sla . -