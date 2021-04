La Lega soccorre Speranza: «Non voteremo la sfiducia di FdI». Lui ringrazia, gli italiani no (Di giovedì 15 aprile 2021) Il solo annuncio della presentazione della mozione di sfiducia a Roberto Speranza fa scattare l’allarme rosso nella pur sconfinata maggioranza parlamentare. Fratelli d’Italia, che l’ha lanciata, sta già raccogliendo le firme necessarie. I Regolamenti prevedono che a sottoscriverla sia almeno un decimo dei parlamentari assegnati a ciascuna delle due Camere. A Montecitorio, dunque, ne servono 63. Il gruppo di FdI ne conta 33 ma il partito di Giorgia Meloni è certo che riuscirà nell’impresa. A muoversi nella sua scia, infatti, ci sono gli ex-grillini ora raggruppati in Ac, acronimo che sta per Alternativa c’è. FdI incassa il sostegno di Ac: «Le nostre firme ci sono» «Apprendiamo – scrivono in una nota congiunta deputati e senatori – che altre forze in queste ore presenteranno una mozione di sfiducia nei confronti del ministro ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 aprile 2021) Il solo annuncio della presentazione della mozione dia Robertofa scattare l’allarme rosso nella pur sconfinata maggioranza parlamentare. Fratelli d’Italia, che l’ha lanciata, sta già raccogliendo le firme necessarie. I Regolamenti prevedono che a sottoscriverla sia almeno un decimo dei parlamentari assegnati a ciascuna delle due Camere. A Montecitorio, dunque, ne servono 63. Il gruppo di FdI ne conta 33 ma il partito di Giorgia Meloni è certo che riuscirà nell’impresa. A muoversi nella sua scia, infatti, ci sono gli ex-grillini ora raggruppati in Ac, acronimo che sta per Alternativa c’è. FdI incassa il sostegno di Ac: «Le nostre firme ci sono» «Apprendiamo – scrivono in una nota congiunta deputati e senatori – che altre forze in queste ore presenteranno una mozione dinei confronti del ministro ...

