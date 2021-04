La Lega insiste con Draghi: «Se i dati sono da gialla, si riapra». Il premier al Carroccio: «Basta farsi dispetti, serve unità» (Di giovedì 15 aprile 2021) È iniziato il giro di consultazioni di Mario Draghi con i partiti di maggioranza per discutere del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr. La prima deLegazione a essere consultata è stata quella del Movimento 5 stelle. All’incontro, durato circa un’ora, hanno partecipato il reggente Vito Crimi, i due capigruppo di Camera e Senato, Davide Crippa e Ettore Licheri, e il ministro alle Politiche agricole Stefano Patuanelli. Per il governo era presente anche il ministro dell’Economia Daniele Franco. «Abbiamo concentrato la discussione sulle nostre proposte, a partire dal Superbonus e sulla necessità che sia prorogato al 2023 come il parlamento ha richiesto», ha esordito Crimi, subito fuori da Palazzo Chigi. Una cabina di regia sulla ripartenza «Abbiamo chiesto che nel Pnrr ci siano interventi per ripristinare anche le pari ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 aprile 2021) È iniziato il giro di consultazioni di Mariocon i partiti di maggioranza per discutere del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr. La prima dezione a essere consultata è stata quella del Movimento 5 stelle. All’incontro, durato circa un’ora, hanno partecipato il reggente Vito Crimi, i due capigruppo di Camera e Senato, Davide Crippa e Ettore Licheri, e il ministro alle Politiche agricole Stefano Patuanelli. Per il governo era presente anche il ministro dell’Economia Daniele Franco. «Abbiamo concentrato la discussione sulle nostre proposte, a partire dal Superbonus e sulla necessità che sia prorogato al 2023 come il parlamento ha richiesto», ha esordito Crimi, subito fuori da Palazzo Chigi. Una cabina di regia sulla ripartenza «Abbiamo chiesto che nel Pnrr ci siano interventi per ripristinare anche le pari ...

Ultime Notizie dalla rete : Lega insiste Speranza: guardiamo con fiducia a nuova fase E anche qui il ministro insiste: "No alla guerra di tutti contro tutti e fare meglio non significa ... Bombardato soprattutto da Salvini per la sua posizione, a detta del leader della Lega troppo ...

Speranza: guardiamo con fiducia a nuova fase. Ma FdI annuncia mozione di sifudcia E anche qui il ministro insiste: "No alla guerra di tutti contro tutti e fare meglio non significa ... Bombardato soprattutto da Salvini per la sua posizione, a detta del leader della Lega troppo ...

Covid: Lega, ‘vittoria su decreto imprese, ottimisti su riaperture’ Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Sul decreto imprese, la Lega, riferiscono fonti del partito, parla di “vittoria su tutta la linea”: 40 miliardi di soldi veri per partite iva e mondo produttivo che mandano ...

La Lega a Draghi: riaperture con numeri da zona gialla. Il premier: serve unità, non farsi dispetti Il premier riceve le delegazioni del Carroccio e di M5S: via agli incontri con tutti i gruppi parlamentari sul Recovery plan ...

