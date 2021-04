La guerra con Vivendi? Abbiamo scherzato (Di giovedì 15 aprile 2021) Giordani (Mediaset) apre a Vivendi MF – Milano Finanza, pagina 15, di Andrea Montanari. In attesa della sentenza del Tribunale di Milano sulla causa da 3 miliardi promossa da Mediaset contro Vivendi per il mancato acquisto della pay tv Premium, da Cologno Monzese arrivano segnali d’apertura nei confronti del socio (28,8%) francese. «Se ci fosse un buon progetto con Vivendi sarebbe meglio farlo che non farlo. Questo è il nostro approccio. Qualunque idea arrivasse sul nostro tavolo la valuteremmo», ha dichiarato il cfo Marco Giordani, in una video intervista a The Voice of Business. (Nella foto le sedi di Mediaset e Vivendi) TvZoom. Leggi su tvzoom (Di giovedì 15 aprile 2021) Giordani (Mediaset) apre aMF – Milano Finanza, pagina 15, di Andrea Montanari. In attesa della sentenza del Tribunale di Milano sulla causa da 3 miliardi promossa da Mediaset controper il mancato acquisto della pay tv Premium, da Cologno Monzese arrivano segnali d’apertura nei confronti del socio (28,8%) francese. «Se ci fosse un buon progetto consarebbe meglio farlo che non farlo. Questo è il nostro approccio. Qualunque idea arrivasse sul nostro tavolo la valuteremmo», ha dichiarato il cfo Marco Giordani, in una video intervista a The Voice of Business. (Nella foto le sedi di Mediaset e) TvZoom.

Advertising

reportrai3 : Il direttore aggiunto Oms Ranieri Guerra scrive al presidente Iss Silvio Brusaferro che deve vedersi con il capo de… - LiaQuartapelle : Il presidente Draghi ha detto come stanno le cose. Erdogan reprime la stampa e la libertà accademica, arresta i par… - fattoquotidiano : La Grecia ci riprova: Atene tenta di avviare i negoziati con Berlino per chiedere il conto di riparazioni di guerra… - Sensibilia8 : RT @DavLucia: Sorridere spesso non significa prendere la vita con leggerezza,ma affrontarla con coraggio G.Guerra #ConLeggerezza a #SalaLet… - Frances47226166 : RT @jacopo_iacoboni: La storia dei messaggi di Ranieri Guerra è molto brutta. Penalmente non mi pronuncio. Politicamente, sono gravissimi i… -