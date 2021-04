“La fredda luce del giorno” | stasera in tv la spy story con Henry Cavill

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 aprile 2021) Un anno prima di vestire il mantello di Superman in “L’uomo d’acciaio”,si cimentava con il genere spionistico d’azione in “Ladel”,in tv su Italia 1. Diretta dal francese Mabrouk El Mechri (“JCVD – Nessuna giustizia”), questa pellicola del 2012 può contare sui nomi di due mostri sacri come Sigourney Weaver (“Alien”) e Bruce Willis (“Trappola di cristallo”). Il consulente finanziario Will Shaw () arriva in Spagna per una vacanza in barca a vela in compagnia della famiglia. Di lì a breve, facendo ritorno all’imbarcazione, Will scopre che i suoi famigliari sono scomparsi nel nulla. Le persone che li tengono in ostaggio minacciano di ucciderli, se entro 24 ore non verrà loro restituita una misteriosa valigetta. Inizia per ...