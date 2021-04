La Francia ha adottato il modello italiano di confisca dei beni mafiosi (Di giovedì 15 aprile 2021) Solo di recente in Europa sta crescendo la consapevolezza di dover far fronte alle organizzazioni criminali con adeguati strumenti legislativi, economici, ma anche culturali. La cultura antimafia al di fuori dell’Italia non si è mai sviluppata, sebbene sul territorio dell’Unione Europea risultino attive sia le principali organizzazioni criminali locali, internazionali, sia quelle italiane. In Francia, tuttavia, per costruire un sistema di risorse che possano arginare il ruolo della criminalità organizzata presente soprattutto nelle grandi metropoli e zone costiere come la Corsica, si guarda al modello italiano, sviluppatosi per contrastare un sistema che spesso si pensa esistere solamente nel nostro paese. «La storia della lotta alla criminalità organizzata della Francia è una pagina bianca da poter scrivere» ha detto ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 aprile 2021) Solo di recente in Europa sta crescendo la consapevolezza di dover far fronte alle organizzazioni criminali con adeguati strumenti legislativi, economici, ma anche culturali. La cultura antimafia al di fuori dell’Italia non si è mai sviluppata, sebbene sul territorio dell’Unione Europea risultino attive sia le principali organizzazioni criminali locali, internazionali, sia quelle italiane. In, tuttavia, per costruire un sistema di risorse che possano arginare il ruolo della criminalità organizzata presente soprattutto nelle grandi metropoli e zone costiere come la Corsica, si guarda al, sviluppatosi per contrastare un sistema che spesso si pensa esistere solamente nel nostro paese. «La storia della lotta alla criminalità organizzata dellaè una pagina bianca da poter scrivere» ha detto ...

