La foto che ha vinto il World Press Photo of the Year

(Di giovedì 15 aprile 2021) Mostra un’anziana abbracciata da un’infermiera in una casa di riposo per la prima volta dopo mesi: l'ha scattata Mads Nissen

Advertising

3BMeteo : L'#Eyjafjallajokull che paralizzo il traffico aereo d'Europa. #AccaddeOggi nel 2010. Foto Gunnlaugur Þór Briem… - Internazionale : Sono stati annunciati i vincitori di otto categorie World press photo, il più importante premio fotogiornalistico d… - angelomangiante : Il Professore, n°1 al mondo, ipnotizza e vince 64 62. È normale che oggi sia così. Oggi. Un giorno però il bambino… - giulsxgolden : RT @francystyless: chissà cosa ci ha trovato di artistico o cosa ha visto che gli ha fatto pensare fosse giusto scattare una foto per tener… - 0nlythebrav3_91 : e comunque questa è l'ultima foto che abbiamo di long hair Liam -

Ultime Notizie dalla rete : foto che

Non si hanno informazioni sui costi del lancio, mentre sappiamoil rover NASA VIPER ,ha ... Seguiteci anche su Instagram pere video in anteprima !L'hanno fatto con una dichiarazione congiunta, in cui si legge: "Ci siamo resi contosiamo ... ha lasciato increduli i fan (sebbene ladi J. Lo senza anello , postata solo qualche giorno fa, ...Una vera e propria esplosione quella di Raul Moro in questa stagione, ieri lo spagnolo con una doppietta ha trascinato la Lazio in finale ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...