La Ferrari avrà un’auto elettrica: l’annuncio di Elkann e la reazione della Borsa (Di giovedì 15 aprile 2021) La Ferrari avrà un suo modello elettrico nel 2025. Lo ha annunciato il presidente e amministratore delegato del Cavallino, John Elkann, nel corso dell’assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio 2020 e distribuito i dividendi per circa 160 milioni di euro. Immediato un rialzo del titolo in Borsa. La notizia è stata accolta con entusiasmo da Vannia Gava, sottosegretaria alla Transizione ecologica, che su Twitter ha scritto: ”Tra 4 anni sarà in vendita la prima Ferrari tutta elettrica: questa è la transizione ecologica che ci piace! Tecnologia ed energia pulita sono il connubio vincente: come Paese dobbiamo correre veloci… come una Ferrari!”. Ferrari elettrica nel 2025: come ha risposto la Borsa John ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) Laun suo modello elettrico nel 2025. Lo ha annunciato il presidente e amministratore delegato del Cavallino, John, nel corso dell’assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio 2020 e distribuito i dividendi per circa 160 milioni di euro. Immediato un rialzo del titolo in. La notizia è stata accolta con entusiasmo da Vannia Gava, sottosegretaria alla Transizione ecologica, che su Twitter ha scritto: ”Tra 4 anni sarà in vendita la primatutta: questa è la transizione ecologica che ci piace! Tecnologia ed energia pulita sono il connubio vincente: come Paese dobbiamo correre veloci… come una!”.nel 2025: come ha risposto laJohn ...

Advertising

ToreDeriu : @SkySportF1 Una power unit Ferrari che avrà il rumore di una gig nikko! - Biodance3 : Aspetto solo di sapere se quello sguardo avrà un seguito anche in pista ?? Seb mi fai sempre sorridere e un pochino… - FabioSazzo : @cmdotcom @MarcelloChirico Avrà portato un vantaggio nell’era pre-COVID, ma ora, economicamente, condiziona tantiss… - nicofarella : @antorendina La Ferrari tornerà ad essere influente quando avrà una colonia inglese ai piani alti. E non lo dico da ora, lo dico dal 2010. - ferrari_fzenato : RT @annamobene0: 'fare tre giorni di isola è come fare 6 mesi di GF, non c'è paragone tra quello che ho fatto io con quello che hai fatto t… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari avrà Sette Ferrari al via nel GT World Challenge Europe - FormulaPassion.it Il cileno, già tra i protagonisti del Ferrari Challenge North America, avrà nel finlandese un compagno di squadra affidabile e veloce. Pro - Am. Tre Ferrari scenderanno in pista per confermare la ...

GP Emilia Romagna, Sainz: "Imola potrebbe essere più difficile per me" I confronti con Leclerc e il bilancio positivo Proprio la qualifica avrà un peso specifico notevole in ottica gara, viste le poche opportunità di sorpasso che offre l'Enzo e Dino Ferrari. Il primo ...

Fca, ribaltone alla Ferrari: lascia l’ad Camilleri, interim a Elkann Corriere della Sera Il cileno, già tra i protagonisti delChallenge North America,nel finlandese un compagno di squadra affidabile e veloce. Pro - Am. Trescenderanno in pista per confermare la ...I confronti con Leclerc e il bilancio positivo Proprio la qualificaun peso specifico notevole in ottica gara, viste le poche opportunità di sorpasso che offre l'Enzo e Dino. Il primo ...